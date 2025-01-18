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Samsun'da Jandarma Operasyonu: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Samsun'da Jandarma Operasyonu: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
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Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 44 yaşındaki H.G.'nin evinde 15 gram kubar esrar, 20 gram kenevir tohumu, ruhsatsız av tüfeği ve fişekler bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramalarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu H.G. (44) isimli şahsın uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsa ait evde yapılan aramada, 15 gram kubar esrar, 20 gram kenevir tohumu, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 172 adet fişek ve 4 adet şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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