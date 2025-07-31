Samsun'da İntihar Girişimi: Polis Müdahale Etti

Samsun'da İntihar Girişimi: Polis Müdahale Etti
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Samsun'da psikolojik bunalıma girdiği iddia edilen bir kişi, yaya üst geçidine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, intihar girişimini engelleyerek kişiyi güvenli bir alana çekti.

Samsun'da yaya üst geçidine çıkan bir kişi, polis ekiplerinin müdahalesiyle intihar girişiminden vazgeçirildi.

Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde, Recep Tokur Polis Merkezi karşısındaki yaya üst geçitte saat 04.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik bunalıma girdiği öne sürülen A.P., Samsun-Sinop karayolu üzerindeki üst geçidin korkuluklarına çıkarak intihar etmek istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipteki bir polis memuru, köprü korkuluklarında bulunan A.P.'yi belinden tutarak köprü içine çekip güvenli bölgeye aldı. Hayati tehlikeyi önleyen bu müdahale sonrası A.P., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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