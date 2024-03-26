Samsun'da inşaatta yüksekten düşen kalıp ustası hayatını kaybetti

Samsun'da Yeşilyurt Limanı'ndaki inşaatta yüksekten düşen 28 yaşındaki kalıp ustası olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Yeşilyurt Limanı'ndaki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası hurda depolama alanı inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalıp ustası Baki Çetin (28), kalıp iskelesinin yerinden çıkması sonucu 6 metre yükseklikten yere düştü. Gürültü üzerine mesai arkadaşları sesin geldiği yere yöneldiğinde Baki Çetin'i yerde kanlar içinde buldu. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ve polis, Baki Çetin'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit etti. Çetin'in cansız bedeni polisin incelemesinin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN