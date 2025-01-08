Samsun'da İnşaatta Elektrik Akımına Kapılan Genç İşçi Ağır Yaralandı

Samsun'da inşaatta elektrik akımına kapılan genç işçi ağır yaralandı.

Olay, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işçi Osman Aytun (19) elindeki demirin, yüksek gerilim hattına teması sonucu akıma kapıldı. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kalbi duran işçiye ilk müdahale ambulansta yapıldı. Müdahale ile kalbi çalıştırılan Aytun, özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Aytun'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olay yerinde incelemelerde bulundu. İnceleme devam ediyor. - SAMSUN