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Samsun'da İkiz Kardeşler Arasında Bıçaklı Kavga

Samsun'da İkiz Kardeşler Arasında Bıçaklı Kavga
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, iftar sonrası çıkan tartışma sonucu bir kişi, ikiz kardeşini bıçaklayarak yaraladı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı, saldırgan ise gözaltına alındı.

Samsun'da bir kişi evine iftara gittiği ikiz kardeşini bıçakladı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'ndeki dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K., bitişik evde ikamet eden ikiz kardeşi Z.H.'yı iftara çağırdı. İftar sonrası kardeşler arasında tartışma çıktı. Z.H.'nın ikizi H.K.'yi bıçakla yaraladığı iddia edildi. Yaralı H.K. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Z.H. ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Z.H. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kardeşlerden Z.H.'nın soyadını değiştirdiği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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