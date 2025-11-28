Samsun'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu Adem Kaya, Arif Avcı ve Zöhre Avcı hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
Kaza, Meşeli mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Kaya idaresindeki 54 VA 104 plakalı otomobil ile Arif Avcı'nın kullandığı 34 E 7058 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Adem Kaya, Arif Avcı ve Zöhre Avcı hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa