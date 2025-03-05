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Kızıyla "iftara gitme" tartışmasında araya giren kocasını bıçakladı

Kızıyla
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Samsun'da 2 çocuk annesi kadın, kızıyla "iftara gitme" meselesinden tartışırken eşi kendisine müdahale etti. Bu sefer karı-koca arasında tartışma başladı. Çıkan tartışmada öfkelenen kadın kocasını bıçakladı.

Samsun'un Canik ilçesine bağlı Uludağ Mahallesi'nde yer alan bir evde dehşet yaşandı. Edinilen bilgilere göre; 2 çocuk annesi E.A.Ç.(41), kızı ile iftara gitme meselesi yüzünden aralarında tartışma çıktı.

KOCASINI BIÇAKLADI

Bu sırada A.Ç. adlı koca, eşine müdahale etti. Bu sırada karı-koca arasında tartışma çıktı. E.A.Ç. adlı kadın kocası A.Ç.'yi bıçakladı. Yaralanan A.Ç, ambulansa özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan kadın, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheli kadın, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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