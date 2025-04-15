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Samsun'da Huzurevinde Yangın Paniği: Huzurevi Tahliye Edildi

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Samsun'da Atakum Huzurevi'nde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın sonrası huzurevi tahliye edilirken, itfaiye ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti. Can kaybı yaşanmadı ve yangının çıkış nedeni araştırılmaya başlanıldı.

Samsun'da huzurevinde yangın paniği: Huzurevi tahliye edildi

SAMSUN - Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Atakum Huzurevi'nde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden olurken, huzurevi tahliye edildi.

Olay, saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Yangının çıkmasının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangına kısa sürede müdahale edilirken, can kaybı yaşanmaması için huzurevi tamamen boşaltıldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMİR - 3.Sayfa
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