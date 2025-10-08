Samsun'da HÜDAPAR İmza Kampanyasında Gerginlik

Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda, Hüdapar'ın Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına karışan çifte vatandaşların yargılanması için başlattığı imza kampanyası sırasında gerginlik çıktı. Olay yerine hızla müdahale eden polis ekipleri, gerginliğin kavgaya dönüşmesini önledi.

Hüdapar Samsun İl Başkanlığı, Cumhuriyet Meydanı'nda "Soykırımcı Çifte Vatandaşlara Yönelik Kanun Teklifi"nin kabul edilmesi amacıyla imza kampanyası başlattı ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için fotoğraf sergisi açtı. Etkinliğin ikinci gününde standın yanına gelen iki kişi, partililere sözlü sataşmada bulunarak sloganlar attı ve o anları cep telefonuyla kaydetti. Meydanda önlem alan sivil ve resmi polis ekipleri olaya anında müdahale ederek tarafları ayırdı. Slogan atan kişiler polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

"Neye tepki gösterdiklerini bilmiyoruz"

Gazze meselesinin hala tam olarak anlaşılmadığını söyleyen HÜDAPAR Samsun İl Başkan Yardımcısı Ali Durgunsu, "Filistin'de soykırım hala devam ediyor. İnsanlar bombalar altında katlediliyor, açlık da silah olarak kullanılıyor. HÜDAPAR olarak, çifte vatandaş olup soykırıma karışan Türk vatandaşlarının yargılanması gerektiğini düşünüyoruz. Vatandaşlarımızdan bu konuda imza toplamalarını istiyoruz. 2 gün içinde yaklaşık 2 bin imza topladık. Sataşmalara giriyoruz demiyoruz; birkaç kişinin yanlış anlayışını kale almıyoruz. İnşallah onlar da bir gün Gazze meselesini anlayıp buraya imza atarlar" dedi.

Olayın ardından polis, etkinlik alanında muhtemel başka provokasyonlara karşı önlem almaya devam etti. - SAMSUN