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Samsun'da Heyelan Faciası: Baba ve İki Kızı Hayatını Kaybetti

Samsun'da Heyelan Faciası: Baba ve İki Kızı Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu baba ve iki kızı yaşamını yitirirken, anne yaralı olarak kurtarıldı. Olayla ilgili olarak akaryakıt istasyonu sahibi ve müdürü gözaltına alındı.

Samsun'da baba ve 2 kızının hayatını kaybettiği, annenin ise yaralı olarak kurtarıldığı heyelan faciasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, saat 23.00'de Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde Lovelet AVM yanındaki Opet akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Dağdan kopan toprak ve kaya parçaları akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına düştü. Burada aracını yıkayan 4 kişilik Kaya ailesi göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu anne Çiğdem Kaya (31) yaralı olarak göçükten kurtarılarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İş makinelerinin desteğiyle yapılan çalışmalarda kayalar kaldırıldığında; önce araca, sonra da baba Adem Kaya (35) ile çocukları Açelya Mina (7) ve Ayla Kaya'nın(5) cansız bedenlerine ulaşıldı. Olayın ardından akaryakıt istasyonu sahibi M.Z.D.(80) ve akaryakıt istasyonu müdürü K.Y. (62) "taksirle birden fazla kişinin ölüme sebebiyet vermek" suçundan gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki sorgulanmaları tamamlanan M.Z.D. ve K.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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