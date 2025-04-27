Samsun'da heyelan: Enkaz altında kalanlar var

SAMSUN - Samsun'da heyelan meydana geldi. Enkaz altında kalanların olduğu bildirildi.

Olay, Samsun'da Canik ilçesi Samsun-Ordu yolu bir AVM yanındaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dağdan kopan dev toprak ve kaya parçası, yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonunun araç yıkama kısmına düştü. İlk belirlemelere göre, enkaz altında kalan kişilerin olduğu öğrenildi.

Bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, çalışmaların devam ettiği bildirildi. Bir kişinin yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi.