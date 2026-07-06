Samsun Şehir Hastanesi yerleşkesinde kaza: 1 yaralı

Samsun'da Şehir Hastanesi yerleşkesinde SUV araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, hastane yerleşkesinde saat 09.30 sıralarında Kadir K. idaresindeki 55 AYU 92 plakalı otomobil ile Oğuz D. yönetimindeki 55 DS 519 plakalı SUV araç çarpıştı. Kazada otomobildeki Nevin K. yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı