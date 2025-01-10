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Samsun'da Hapis Cezası Olan Şahıs Operasyonla Yakalandı

Samsun'da Hapis Cezası Olan Şahıs Operasyonla Yakalandı
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Samsun'da Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten yaralama suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.Y.'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şahıs adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Samsun'da hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası olan bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında kasten yaralama suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.'yi düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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