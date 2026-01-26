Haberler

Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kadın yakalandı

Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kadın yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da 'tehdit' suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 24 yaşındaki İ.K. sosyal medya üzerinden polislere küfür ettikten sonra yakalandı. Gözaltına alınan kadın, adliyeye sevk edilecek.

Samsun'da "tehdit" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan genç kadın yakalandı. Kadının yakalanmadan önce sosyal paylaşım sitesinden bekçi ve polislere küfür yağdırdığı belirlendi.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında "tehdit" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.K. (24) adlı kadın 25 Ocak Pazar günü saat 11.20 sıralarında yakalandı. Genç kadının yakalanmadan önce X adlı sosyal medya hesabı üzerinden polis ve bekçilere, "Beni arıyorsunuz ya bulamazsınız" diye küfür ve hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Yakalama sırasında da görevli personele hakaret içerikli sözler sarf eden şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla "görevli memura hakaret" ve Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan İ.K.'nin Samsun Adliyesine sevk edileceği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne hain saldırı girişimi
Dışişleri Bakanı Fidan'dan AB üyeliği açıklaması: Asıl engel zihniyet

Nedenini de açıkladı: Türkiye'nin AB üyesi olacağını düşünmüyorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TOKİ'nin 500 bin konut projesinde bu hafta 9 ilde kura heyecanı yaşanacak

Sırada o şehirler var: 500 bin konut projesinde 9 İlde kura heyecanı
Kenan Yıldız varsa sorun yok! Juventus, Napoli'yi adeta ezdi

Napoli'nin gururuyla oynadı
Batagov'a Premier Lig'den dev teklif

Süper Lig'den Premier Lig'e 30 milyon euro'ya transfer
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı

Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı
TOKİ'nin 500 bin konut projesinde bu hafta 9 ilde kura heyecanı yaşanacak

Sırada o şehirler var: 500 bin konut projesinde 9 İlde kura heyecanı
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü

Komşuda gizli belgeler ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
TMSF, Bank Pozitif'i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat'ta

TMSF 24 yıllık bankayı satışa çıkardı, ihale 17 Şubat'ta