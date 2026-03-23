Samsun'da aranan şahıslar yakalandı
Samsun'da, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan A.E. ve A.A. isimli iki kişi, polisin düzenlediği operasyonlarla yakalanarak cezaevine teslim edildi. A.E. 'kasten öldürme', A.A. ise 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan aranan şahıslardı.
Samsun'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki kişi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ve Atakum ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince İlkadım ilçesinde yapılan çalışmada, "kasten öldürme" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan hakkında 8 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. (42) yakalandı.
Gözaltına alınan iki şahıs da emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - SAMSUN