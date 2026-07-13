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Hamile eşini hastaneye götürürken kaza yapan araca çarptı: 3 yaralı

Hamile eşini hastaneye götürürken kaza yapan araca çarptı: 3 yaralı
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Samsun'da hamile eşini hastaneye götüren minibüs, kaza yapıp yolda duran araca arkadan çarptı. Kazada hamile kadın ve 2 kişi yaralandı.

Samsun'da hamile eşini hastaneye götüren minibüsün sürücüsü, kaza yapıp yolda duran araca çarptı. 3 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi İlkadım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut Aydın idaresindeki 55 ARD 615 plakalı hafif ticari araç, önünde seyir halinde bulunan Recep Ablay yönetimindeki 55 AJ 121 plakalı hafif ticari araca hafif şekilde çarptı. Kazanın ardından araçlarından inen sürücüler arasında tartışma yaşandı. Bu sırada Terme ilçesinden hamile eşi Kadriye Arslanoğlu'nu Samsun Şehir Hastanesi'ne kontrole götüren Emre Arslanoğlu yönetimindeki 52 LA 012 plakalı minibüs, kaza nedeniyle yolda duran 55 ARD 615 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan hamile Kadriye Arslanoğlu ile hafif ticari aracın sürücüsü Umut Aydın ve araçta bulunan Beste Bünyat yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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