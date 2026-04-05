Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde komşular arasında çıkan gürültü sebebiyle tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.O. tabancayla ateş açarak T.A. ve eşi C.A.'yı yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, M.O. gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşular arasında gürültü yüzenden meydana gelen husumetin devamında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.O. tabanca ile ateş açtı.

Açılan ateş sonucu T.A. ve eşi C.A., yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili M.O., İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar

Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
Diş ağrısına akılalmaz çözüm! Üçünü karıştırıp kafaya dikti

Diş ağrısına akılalmaz çözüm! Üçünü karıştırıp kafaya dikti
Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı
Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu

Günlerdir kayıptı! Göle gelenler korkunç manzarayla karşılaştı
17 yaşındaki çocuk iki polisi birden bıçakladı

17 yaşındaki çocuk iki polise birden dehşeti yaşattı