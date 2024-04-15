Samsun'da Görevli Polis Memuru Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Samsun'da görevi başında kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı.

Bafra Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde görevli polis memuru Ercan Dursun (38), dün Samsun-Sinop karayolu Bafra Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde bayram tedbirleri kapsamında yol kontrolü yaptığı esnada rahatsızlandı. Arkadaşları tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne götürülen Dursun, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Dursun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve 3 çocuk babası olan 15 yıllık polis memuru Ercan Dursun'un kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis memuru Ercan Dursun için Bafra Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde tören düzenlendi. Törenin ardından Dursun'un cenazesi Bafra ilçesi Gökçeağaç Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. - SAMSUN