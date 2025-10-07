Haberler

Samsun'da Giyim Hırsızları Yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde bulunan alışveriş merkezlerinden giyim eşyası çalan iki kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Canik ilçesi Yenimahalle'deki Piazza AVM ile Toptepe Mahallesi'ndeki Lavolet AVM'de meydana geldi. Alışveriş merkezlerindeki mağazalardan mont, pantolon ve tişört çalındığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucu, hırsızlık olaylarının şüphelileri B.D. ve S.S., Irmak Polis Merkezi ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen iki şüpheli, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
