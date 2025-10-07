Samsun'da Giyim Hırsızları Yakalandı

Samsun'da mağazalardan giyim eşyası çalan 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Canik ilçesi Yenimahalle'deki Piazza AVM ile Toptepe Mahallesi'ndeki Lavolet AVM'de meydana geldi. Alışveriş merkezlerindeki mağazalardan mont, pantolon ve tişört çalındığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucu, hırsızlık olaylarının şüphelileri B.D. ve S.S., Irmak Polis Merkezi ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen iki şüpheli, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN