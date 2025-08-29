Samsun'da Gitar Çantasında Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda gitar çantasındaki cips paketi içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kavak ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu sevkiyatında kullanılan ilginç bir yöntem ortaya çıkarıldı. Narkotik polisi, E.K. (39) ve Ş.Y. (32) isimli şahıslarda ve yanlarındaki gitar çantasında arama yaptı. Yapılan aramada gitar çantası içindeki cips paketine gizlenmiş 40,40 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - SAMSUN