Samsun'da Gençler Arasında Kavga: O Anlar Kamerada

Samsun'da Gençler Arasında Kavga: O Anlar Kamerada
Samsun'da gençler arasında çıkan tartışma, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Atakum ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana gelen kavgada genç grup birbirleri ile ilk olarak tartıştı. Tartışma bir süre sonra yerinde tekme ve yumruğa bıraktı. Çevredekiler vatandaşlar kavgayı ayırmakta güçlük geçti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasını tarafından kaydedildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
