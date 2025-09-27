Samsun'da Gençler Arasında Kavga: O Anlar Kamerada
Samsun'un Atakum ilçesinde gençler arasında çıkan bir tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Atakum ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana gelen kavgada genç grup birbirleri ile ilk olarak tartıştı. Tartışma bir süre sonra yerinde tekme ve yumruğa bıraktı. Çevredekiler vatandaşlar kavgayı ayırmakta güçlük geçti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasını tarafından kaydedildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa