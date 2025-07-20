Samsun'da Genç Kadın Yengesini Bıçakladı

Samsun'da Genç Kadın Yengesini Bıçakladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde P.F. isimli genç kadın, tartıştığı yengesi B.F.'yi bıçaklayarak yaraladı. Yaralı B.F. hastaneye kaldırıldı, P.F. ise tutuklandı.

Samsun'da genç bir kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak hastanelik etti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki P.F. isimli genç kadın, ailevi sorunlar yüzünden tartıştığı ağabeyinin eşi 30 yaşındaki yengesi B.F.'yi göğüs, kol ve sırt bölgesinden bıçakla yaraladı. B.F., ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan P.F., yengesinin kendisine saldırdığını ve kendisini korumak isterken bıçaklama olayının meydana geldiğini söyledi. Polis sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen P.F., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Eve dönüşün yol haritası! PKK'lılar 4 kategoriye ayrılacak

Eve dönüşün yol haritası! PKK'lılar 4 kategoriye ayrılacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kübra Güran Yiğitbaşı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı mı oluyor?

Yeni dönemde kabinede olabilir! İşte oturacağı konuşulan koltuk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.