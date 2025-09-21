Haberler

Samsun'da genç kadın intihar girişiminde bulundu

Samsun'da genç kadın intihar girişiminde bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde 20 yaşındaki Gülbahar B., bir binanın çatısından atlayarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 20 yaşındaki genç kadın, bir binanın çatısından atlayarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Gürbüz Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülbahar B. (20), apartmanın çatısına çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan genç kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Polisin dikkati tüm planı ortaya çıkardı, hırsız kendisi çıktı

Polisin dikkati tüm planı ortaya çıkardı! Her şeyi kendisi tasarlamış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Züleyha boğazı kesilmiş halde ölü bulundu, şüpheli en yakını

Züleyha boğazı kesilmiş halde ölü bulundu, şüpheli en yakını
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.