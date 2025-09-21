Samsun'da genç kadın intihar girişiminde bulundu

Samsun'un İlkadım ilçesinde 20 yaşındaki genç kadın, bir binanın çatısından atlayarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Gürbüz Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülbahar B. (20), apartmanın çatısına çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan genç kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN