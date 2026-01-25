Haberler

Samsun'da evinde fenalaşan genç hastanede hayatını kaybetti

Güncelleme:
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde evinde fenalaşarak özel bir hastaneye kaldırılan Furkan Doğan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulunan genç, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde önceki gece evinde rahatsızlanan Furkan Doğan, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına verilir. Doğan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Furkan Doğan'ın ölümü şüpheli olarak değerlendirildi.

Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

