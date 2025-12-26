Masaj salonuna fuhuş operasyonu

Haberler

Samsun'un Atakum ilçesinde bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, operasyon anı jandarma kamerası ile kaydedildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, operasyon anı kameraya yansıdı.

Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de faaliyet gösteren bir masaj salonuna yönelik, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında 'fuhşa teşvik etmek, fuhuş yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarına yönelik teknik ve fiziki takipli çalışma gerçekleştirildi. Operasyonda 1'i kadın olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan eş zamanlı aramalarda, 7 adet cep telefonu, 2 adet notebook, 5 adet not defteri, 1 adet kamera kayıt cihazı, 1 adet mini kamera ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler M.T. adlı kadın ile U.D., K.S.K. ve N.T.C. işlemlerinin ardından dün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. M.T., U.D. ve K.S.K. olarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, N.T.C. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon anı ise jandarma kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
