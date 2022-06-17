Samsun'da forkliftin altında kalan kadın hayatını kaybetti

Samsun'da forkliftin altında kalan kadın hayatını kaybederken, çocuğu ise yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.D. idaresindeki forklift aracı, çocukları ile birlikte yaya olarak yolu karşıya geçmekte olan Ayşe Sezgin (38) ile çocuklarından birine çarptı. Kazada kadının çocuklarından biri ayağından yaralanırken, kendisi ise aracın altında kalıp yaklaşık 20 metre sürüklendi ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa