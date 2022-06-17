Samsun'da forkliftin altında kalan kadın hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da forkliftin altında kalan kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Samsun'da forkliftin altında kalan kadın hayatını kaybetti

Samsun'da forkliftin altında kalan kadın hayatını kaybederken, çocuğu ise yaralandı.

Samsun'da forkliftin altında kalan kadın hayatını kaybederken, çocuğu ise yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.D. idaresindeki forklift aracı, çocukları ile birlikte yaya olarak yolu karşıya geçmekte olan Ayşe Sezgin (38) ile çocuklarından birine çarptı. Kazada kadının çocuklarından biri ayağından yaralanırken, kendisi ise aracın altında kalıp yaklaşık 20 metre sürüklendi ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ayşe Sezgin Çarşamba Samsun 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title