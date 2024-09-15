Samsun'da Forklift Kazası: Usta Hayatını Kaybetti

Samsun'da çırağın koluna dokunduğu forklift, motoru tamir eden ustanın üzerine düşerek ölümüne neden oldu.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi'ndeki Karadeniz İş Makinaları isimli iş yerinde 4 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mekanik tamir ustası olarak çalışan Orhan Şahin (52) forkliftin altında tamirat yaptığı sırada, aynı iş yerinde çırak olarak çalışan 16 yaşındaki E.T. forkliftin koluna dokundu ve asılı forklift yere indi. Bu sırada altta bulunan Orhan Şahin başından yaralandı. Ağır yaralanan motor ustası Şahin, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 2 çocuk babası Orhan Şahin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN