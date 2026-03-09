Haberler

Bafra'da 17 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Güncelleme:
Bafra ilçesinde kesinleşmiş 17 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.D., jandarma ekiplerinin yaptığı takip sonucu ailesinin yanına gittiği araçta yakalandı ve tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş 17 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'hırsızlık' suçlarından toplam 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.D.'nin ailesinin yanına geleceği bilgisine ulaşıldı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan takip sonucu H.D., ailesinin yanına gittiği araç içerisinde ve üzerinde bulunan ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
