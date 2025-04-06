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Samsun'da Feci Kaza: 5 Ölü

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Olay, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gerçekleşti ve soruşturma başlatıldı.

Samsun'da feci kaza: 5 ölü

SAMSUN - Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Karaağaç Mahallesi mevkisinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Ordu yönüne giden 06 DV 3250 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek 55 FA 026 plakalı otomobil ile çarpıştı. Feci kazada araçlarda bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da Feci Kaza: 5 Ölü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - 3.Sayfa
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