Samsun'da Feci Kaza: 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 11 Yaralı

Samsun'da Feci Kaza: 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 11 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Ağır yaralanan 13 yaşındaki çocuk hastanede kurtarılamadı.

Samsun'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı kazada ağır yaralanan 13 yaşındaki çocuk, tedavi altına alındığı hastanede kurtarılamadı.

Kaza, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 3 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurtça Uyanık idaresindeki 06 ABE 774 plakalı otomobil ile Recep Dağ yönetimindeki 54 KF 226 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü Recep Dağ olay yerinde hayatını kaybederken, 6'sı çocuk 11 kişi de yaralandı. Ağır yaralanarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan 13 yaşındaki Murat Ali Dağ da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Taksim'de bir şahıs, 8 trans birey tarafından sopalarla dövüldü

8 trans birey sopalarla kovaladıkları adamı öldüresiye dövdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü mekanın sahibine suikast girişimi: Başıma 1 milyon dolar ödül koymuşlar

Ünlü iş insanına silahlı saldırı: Başıma 1 milyon dolar ödül koymuşlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.