Samsun'da Feci Kaza: 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 11 Yaralı

Samsun'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı kazada ağır yaralanan 13 yaşındaki çocuk, tedavi altına alındığı hastanede kurtarılamadı.

Kaza, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 3 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurtça Uyanık idaresindeki 06 ABE 774 plakalı otomobil ile Recep Dağ yönetimindeki 54 KF 226 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü Recep Dağ olay yerinde hayatını kaybederken, 6'sı çocuk 11 kişi de yaralandı. Ağır yaralanarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan 13 yaşındaki Murat Ali Dağ da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - SAMSUN