Samsun'da Farelerle Dostluğu Olan Şahıs Otobüs Durağında Ölü Bulundu

Samsun'da farelerle kurduğu sıra dışı dostlukla daha önce haberlere konu olan 56 yaşındaki şahıs, otobüs durağında ölü bulundu.

Olay, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi İbni Sina Caddesi üzerinde, Gazi Devlet Hastanesi önündeki otobüs durağında meydana geldi. Sabah saatlerinde durağın bankında hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Şeref Yeşilbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin yaptığı ilk incelemenin ardından Yeşilbaş'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli ocağı belirtildi.

Farelerle dostluğu haber olmuştu

Hayatını kaybeden Şeref Yeşilbaş'ın 2021 yılında sokakta yatıp kalktığı, çöpten topladığı ekmeği fare ve yavrularıyla paylaştığına dair haber konusu olduğu ortaya çıktı. Şeref Yeşilbaş'ın İHA mikrofonunu farelerle dostluğunu anlatarak, "Yaklaşık 4-5 aydır fare ile arkadaşlık yapıyorum. Güzel bir dostluğumuz oluştu. Çoğu zararlı insanlardan çok daha iyi. Hayvanlara karşı çok duyarlıyım. Allah her şeyi bizim için yaratmış. Başka birinin eliyle fare beslediğini duysam inanmazdım ama kendim besliyorum. Fareyi beslediğim anı da o an şans eseri yanımda duran birisi kayıt altına almış. Fareler çok ürkek hayvanlar. Böyle bir dostluk kurmamız bana da garip geliyor. Günde 3-4 sefer yanıma geliyor. Bu sabah da kendisini ve yavrularını besledim. Gelme saatlerimi ezberlemiş gibi. Burada balık tutuyorum, 5 dakika sonra yanıma geliyor. Farenin 4 tane de yavrusu var. Annesi ile gelince onları da besliyorum" demişti. - SAMSUN