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Samsun’da ev yangını

Samsun’da ev yangını
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Samsun’un Çarşamba ilçesinde çıkan ev yangınında maddi zarar oluştu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan ev yangınında maddi zarar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, İ.Ö., eşi ve iki çocuğuyla birlikte fındık sezonu nedeniyle Selimiye Mahallesi'ndeki evlerine geldi. Sabah saat 09.00 sıralarında evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından durum ekiplere bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında İ.Ö., eşi ve iki çocuğunun yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Yangın nedeniyle evde büyük çapta maddi zarar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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