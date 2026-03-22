Eski karısının bıçak tehdidiyle cep telefonunu gasp etti

Eski karısının bıçak tehdidiyle cep telefonunu gasp etti
Samsun'da boşandığı eski eşini bıçakla tehdit edip cep telefonunu gasp eden H.T., kadın polisin müdahalesiyle yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da bir kişi, boşandığı eski eşini tehdit ederek bıçak zoruyla cep telefonunu gasp ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dolmuş şoförü H.T. (38), geçen yıl Eylül ayında boşandığı eski eşi Z.A.yı (36) telefonla arayarak konuşmak için evinin önüne çağırdı. İddiaya göre, "gelmezsen mahallede rezillik çıkarırım" diyerek tehdit ettiği eski eşinin aşağı inmesini sağladı.

Eski karısını" Gidelim" diyerek götürmek isteyen H.T.'nin kabul etmemesi üzerine cebinden çıkardığı kılıfında olan bıçağı gösterip elindeki cep telefonunu zorla aldığı ve ardından araçla olay yerinden uzaklaştığı öne sürüldü. Olayın ardından şikayet üzerine harekete geçen İlkadım Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan H.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen zanlı, suçlamaları kabul etmezken çıkarıldığı mahkemece 'Geceleyin silahlı gasp' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar

Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar'da helikopter düştü! 3 şehidimiz var
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Öldüğü iddia edilmişti, Avrupa'yı sarsan teklifle ortaya çıktı

"Öldü" sanılıyordu, dev teklifle ortaya çıktı
İlber Ortaylı'nın vefatından önceki son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu

İlber Ortaylı'nın son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu
Cinsel içerikli fotoğraflarını satan polis, hesabı ifşa olunca istifa etti

Cinsel içerikli fotoğrafları ifşa olan polis görevinden istifa etti
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon

Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon
Bir SSÇ vakası daha! 'Sigara yok' diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler

Bir SSÇ vakası daha! 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler