Eski karısının bıçak tehdidiyle cep telefonunu gasp etti

Samsun'da bir kişi, boşandığı eski eşini tehdit ederek bıçak zoruyla cep telefonunu gasp ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dolmuş şoförü H.T. (38), geçen yıl Eylül ayında boşandığı eski eşi Z.A.yı (36) telefonla arayarak konuşmak için evinin önüne çağırdı. İddiaya göre, "gelmezsen mahallede rezillik çıkarırım" diyerek tehdit ettiği eski eşinin aşağı inmesini sağladı.

Eski karısını" Gidelim" diyerek götürmek isteyen H.T.'nin kabul etmemesi üzerine cebinden çıkardığı kılıfında olan bıçağı gösterip elindeki cep telefonunu zorla aldığı ve ardından araçla olay yerinden uzaklaştığı öne sürüldü. Olayın ardından şikayet üzerine harekete geçen İlkadım Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan H.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen zanlı, suçlamaları kabul etmezken çıkarıldığı mahkemece 'Geceleyin silahlı gasp' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı