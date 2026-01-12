Haberler

Eşini tehditten serbest kalıp eve giderek darp edince tutuklandı

Eşini tehditten serbest kalıp eve giderek darp edince tutuklandı Haber Videosunu İzle
Eşini tehditten serbest kalıp eve giderek darp edince tutuklandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde eşini tehdit ve darp eden koca gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. E.A., daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına rağmen, eve döndükten sonra eşine hakaret ve şiddet uyguladı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde eşini tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp mahkemece serbest bırakılan koca, eve gidip eşini darbedince bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi E.N.A. (35), eşi E.A. (40) tarafından tehdit ve hakarete uğradığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Bunun üzerine E.A., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, dün adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasının ardından akşam saatlerinde yeniden eve giden E.A., eşini tehdit ederek hakaret edip darp ettiği öne sürüldü. Kadının şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından tekrar gözaltına alınan şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.A., bu kez tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor

Tiryakilere kötü haber! Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi

Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DNA testi yaptırdı, 16 kardeşi çıktı! Gerçek babası ise annesinin doktoruymuş

DNA testi yaptırdı, 16 kardeşi çıktı! Gerçek babası ise...
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek

Bir ilimizde petrol heyecanı! Enerji haritasını değiştirecek
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı

Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
DNA testi yaptırdı, 16 kardeşi çıktı! Gerçek babası ise annesinin doktoruymuş

DNA testi yaptırdı, 16 kardeşi çıktı! Gerçek babası ise...
Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti
Hollandalı orta saha Galatasaray'ın teklifini reddetti

Süper Lig devinin teklifini reddetti