Eşini tehditten serbest kalıp eve giderek darp edince tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde eşini tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp mahkemece serbest bırakılan koca, eve gidip eşini darbedince bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi E.N.A. (35), eşi E.A. (40) tarafından tehdit ve hakarete uğradığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Bunun üzerine E.A., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, dün adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasının ardından akşam saatlerinde yeniden eve giden E.A., eşini tehdit ederek hakaret edip darp ettiği öne sürüldü. Kadının şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından tekrar gözaltına alınan şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.A., bu kez tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN