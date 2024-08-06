Samsun'da eşine şiddet uygulayan koca tutuklandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir kadına şiddet uygulayan koca, tutuklandı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.
Samsun'da eşine şiddet uygulayan koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kutlukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tartıştığı eşi Y.Ö.'ye şiddet uygulayan H.Ö. şikayet üzerine Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN