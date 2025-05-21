Samsun'da Eşine Şiddet Uygulayan Kişi Serbest Bırakıldı

Samsun'da Eşine Şiddet Uygulayan Kişi Serbest Bırakıldı
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Samsun'un Canik ilçesinde eşini darp ederek hastanelik eden A.Ö., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan S.Ö. tedavi altına alındı.

Samsun'da eşini darp ederek hastanelik ettiği iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. adlı kişi, tartıştığı karısı S.Ö.'yü darp ederek yaraladı. Hastaneye başvuran kadın tedavi altına alınırken, A.Ö. ise Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.Ö. savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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