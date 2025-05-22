Samsun'da Eşi Kayıp Olan Adam Savcılığa Başvurdu

Samsun'da Eşi Kayıp Olan Adam Savcılığa Başvurdu
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Samsun'da inşaat işçisi Mustafa Yılmaz, 18 gündür kayıp olan eşi Gülay Çıtak için savcılığa başvurarak, eşinin hayatından endişe ettiğini ve bulunması için yardım istedi.

Samsun'da bir kişi 4 yıllık eşinin 18 gündür kayıp olduğunu ve hayatından endişe ettiğini belirterek bulunması için savcılığa başvurdu.

Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde ikamet eden inşaat işçisi Mustafa Yılmaz (48), 4 yıl önce Gülay Çıtak (48) ile evlendi. Bir yıl sonra anlaşmalı şekilde boşanan çift, birlikteliklerine devam ettiler. Başka evliliğinden 6 çocuk annesi olan Gülay Çıtak, 4 Mayıs sabahı eşi işe gittikten sonra evden ayrıldı ve kendisinden bir daha haber alınamadı.

Eşinin 18 gündür kayıp olduğunu belirten Mustafa Yılmaz, bugün Samsun Cumhuriyet Savcılığına giderek eşinin hayatından endişe ettiğini ifade edip bulunması için yardım istedi. Mustafa Yılmaz, "Eşim ile aramızda bir kavgamız olmadı. Aniden ortadan kayboldu. Hayatından endişe ediyorum. Bulunmasını istiyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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