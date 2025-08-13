Samsun'da Eğik Elektrik Direği Mahalleliyi Tedirgin Ediyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 10 yılı aşkın süredir eğik duran elektrik direği, devrilme riskiyle mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.

Çarşamba ilçesi Beyyenice Mahallesi'nde yaşayan İlyas Tiryaki, 10 yılı aşkın süredir eğik durumda bulunan elektrik direğiyle ilgili defalarca yetkililere başvurduğunu ancak sonuç alamadığını söyledi. Direğin hem kendi ailesini hem de mahalle halkını büyük tehlikeye attığını belirten Tiryaki, "Her şikayetim sonrası geldiler ama direği düzeltmeden gittiler. Bu direk bir insanın üzerine yıkılsa sorumlusu kim olacak?" dedi.

Tiryaki, elektrik direğinin yanındaki telefon direğinin de eğilmeye başladığını sözlerine ekledi. - SAMSUN