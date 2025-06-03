Samsun'da Durdurulan Araçta 56 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Samsun'da Durdurulan Araçta 56 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
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Samsun'un Kavak ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu araçta 56 adet uyuşturucu hap bulundu. İki kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Kavak ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta 56 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü saha çalışmaları çerçevesinde, Bahçelievler Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan kontrolde, araç içerisinde 1 kutu içerisinde toplam 56 adet uyuşturucu hap bulundu. Olayla ilgili T.A. ve N.A. isimli 2 şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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