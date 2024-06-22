Samsun'da düğünde havaya ateş açan üç maganda yakalandı

Samsun'da düğünde havaya ateş açan üç maganda yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğünce düğün ve benzeri merasimlerde kişilerin can güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeninin sağlanması çerçevesinde meskun mahallerde havaya ateş açılmasının önlenmesi, yaralama ve ölüm gibi istenmeyen olaylara meydan verilmemesi amacıyla tedbirler alınıyor. Bu kapsamda Yakakent ilçesinde gerçekleşen düğün merasiminde havaya ateş açtıkları tespit edilen N.K., E.K. ile N.S.B isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların kullandıkları 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet 9 mm taşıma ruhsatlı tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 11 adet 9 mm tabanca fişeği ve 10 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında 6136 sayılı Kanun'a muhalefetten ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan adli işlem başlatıldı, ayrıca 8 bin 322 TL idari para cezası uygulandı. - SAMSUN