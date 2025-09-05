Samsun'da Düğün Konvoyunda Tehlike Yaratan Sürücüye Ceza

Samsun'da düğün konvoyunda tehlike saçarak trafiği tehlikeye düşüren araç kurtarma çekicisine 19 bin 527 lira para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinde Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğün konvoyunda tehlikeli araç kullanan sürücüyü sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerinden tespit etti. Görüntülerde, 55 plakalı araç kurtarma çekicisi sürücüsü K.D.'nin "emniyet şeridini kullandığı", "makas attığı" ve "trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığı" ortaya çıktı.

Polis ekipleri görüntüleri inceleyerek sürücünün kimliğini ve ihlallerini tespit etti. Sürücüye, "emniyet şeridini kullanmak", "makas atmak" ve "trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmak" fiillerinden toplam 19 bin 527 TL idari para cezası uygulandı. - SAMSUN