Haberler

Samsun'da Düğün Konvoyunda Tehlike Yaratan Sürücüye Ceza

Samsun'da Düğün Konvoyunda Tehlike Yaratan Sürücüye Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde düğün konvoyunda tehlikeli araç kullanan sürücüyü tespit eden polis, 19 bin 527 lira ceza uyguladı.

Samsun'da düğün konvoyunda tehlike saçarak trafiği tehlikeye düşüren araç kurtarma çekicisine 19 bin 527 lira para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinde Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğün konvoyunda tehlikeli araç kullanan sürücüyü sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerinden tespit etti. Görüntülerde, 55 plakalı araç kurtarma çekicisi sürücüsü K.D.'nin "emniyet şeridini kullandığı", "makas attığı" ve "trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığı" ortaya çıktı.

Polis ekipleri görüntüleri inceleyerek sürücünün kimliğini ve ihlallerini tespit etti. Sürücüye, "emniyet şeridini kullanmak", "makas atmak" ve "trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmak" fiillerinden toplam 19 bin 527 TL idari para cezası uygulandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Nihat Kahveci maç sonu çıldırdı: Bizi yediniz, iki gündür stresten öldüm

Bütün ülkenin konuştuğu meseleye o da dahil oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diploması iptal edilen Aylin Ataay Saybaşılı emekli oldu

İmamoğlu ile adı duyulan profesör, "Buraya kadar" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.