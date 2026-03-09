Haberler

Dolmuş kazasında hava yastığı açıldı: 1 yolcu yaralandı

Dolmuş kazasında hava yastığı açıldı: 1 yolcu yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde dolmuşun otomobile arkadan çarpması sonucu bir genç kadın hafif yaralandı. Olayda dolmuşun hava yastıkları açıldı ve yaralı yolcu hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da dolmuşun otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada hava yastıkları açıldı. Çarpmanın etkisiyle dolmuşta yolcu olarak bulunan genç kadın yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzeri öğretmenevi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Remzi H. idaresindeki 55 D 0578 plakalı dolmuş, önünde seyir halinde bulunan 55 AJV 777 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dolmuşun hava yastıkları açıldı.

Dolmuşta yolcu olarak bulunan Sevda T. (27), hava yastığının açılmasının etkisiyle hafif şekilde yaralandı. Yaralı yolcu olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Yine havada imha edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda

Milyonlar yeni lider için sokakta! Hep bir ağızdan bağlılık yemini
Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki

Sabırlar taşıyor! Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a ilk tepki
Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo

Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı

Duruşma yeniden başladı! İmamoğlu ile itirafçı ilk kez yan yana
İran'da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda

Milyonlar yeni lider için sokakta! Hep bir ağızdan bağlılık yemini
İran'ın çok başlıklı füzeleri durdurulamıyor! Ölü ve yaralılar var

İran'ın füzeleri durdurulamıyor! Ölü ve yaralılar var
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Halil Umut Meler'e özel görev