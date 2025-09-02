Haberler

Samsun'da Dolandırıcılıktan Hapis Cezası Alan Şahıs Yakalandı

Samsun'da Dolandırıcılıktan Hapis Cezası Alan Şahıs Yakalandı
Samsun'da dolandırıcılık suçundan 15 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan İ.K. jandarma tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Samsun'da dolandırıcılık suçundan hakkında 15 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre. Canik ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmada, dolandırıcılık suçundan hakkında 15 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan İ.K.'yi (27) yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan İ.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli işlemleri tamamlanan şahıs tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

