Samsun'da Dolandırıcılık Suçundan Aranan İki Kişi Yakalandı

Samsun'da dolandırıcılık suçundan aranan 14 yıl 8 ay hapis cezası bulunan U.T. ve çeşitli suçlardan aranan Ö.E. polis tarafından yakalandı. Her iki şahıs da cezaevine teslim edildi.

Samsun'da dolandırıcılık suçundan 14 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs ile 7 ayrı dosyadan aranan şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'bilişim sistemleri veya banka/kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'kendini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık' ve 'hakaret' suçlarından aranan U.T.'yi gözaltına aldı. Hakkında 14 yıl 8 ay hapis cezası bulunan U.T., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Aynı ekipler, '2 ayrı hükümlü veya tutuklunun kaçması', '3 ayrı 5607 sayılı yasaya muhalefet', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'basit yaralama' suçlarından aranan Ö.E.'yi yakaladı. Hakkında 3 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası bulunan Ö.E. de cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

