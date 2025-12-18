'Bankacıyız' diye dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı

Samsun merkezli operasyonda, kendilerini "bankacı" olarak tanıtıp mobil bankacılık hesaplarını ele geçirerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklanırken, 1 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik Samsun ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 4 şüphelinin yakalanmasının hedeflendiği operasyonda, 2 kişinin başka suçlardan ceza infaz kurumunda tutuklu bulunduğu belirlendi.

Operasyon kapsamında E.U. (24) ve Ş.İ. (31) yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra 1 adet ruhsatsız tabanca ve 208 adet fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.U. ve Ş.İ., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Cezaevinde bulunan 2 kişi de SEGBİS ile savcıya ve nöbetçi mahkemeye ifade verdi. 2'si cezaevinde bulunan 3 kişinin tutuklanmasına karar verilirken, E.U. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN