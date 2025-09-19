Samsun'da Doğal Gaz Kombisinde Patlama, Paniğe Neden Oldu

Haberler

Samsun'da bir apartmanın 5'inci katında doğal gaz kombisinde meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda yaralanan olmadı, maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kışla Mahallesi Hopa Sokak'taki bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5'inci kattaki dairenin doğal gaz kombisinde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle evde bulunanlar büyük panik yaşarken, apartmandakiler hızla dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü.

Olayda yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
