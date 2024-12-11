Samsun'da Devrilen Traktör Sürücüsünü Hayatından Etti
Samsun'un Atakum ilçesinde odun çekerken devrilen traktörün altında kalan 75 yaşındaki İbrahim Ağce yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan çalışmalarla cesedi çıkarıldı ve otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Samsun'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Çamlıyazı Mahallesi Kocadağ mevkisinde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Ağce (75) idaresindeki traktör, yolda odun çektiği sırada kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan Ağce, olay yerinde hayatını kaybetti. İbrahim Ağce'nin cansız bedeni AFAD ekipleri ve itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN