Atakum'da Denizde Boğulma Tehlikesi: Anne ve 2 Kızı Hastaneye Kaldırıldı
Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren anne ve 2 kızı, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından sudan çıkarılan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren anne ve 2 kızı boğulma tehlikesi geçirdi.
Olay, Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren anne ve 2 kızı bir süre sonra akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sudan çıkarılan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı