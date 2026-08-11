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Atakum'da Denizde Boğulma Tehlikesi: Anne ve 2 Kızı Hastaneye Kaldırıldı

Atakum'da Denizde Boğulma Tehlikesi: Anne ve 2 Kızı Hastaneye Kaldırıldı
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Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren anne ve 2 kızı, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından sudan çıkarılan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren anne ve 2 kızı boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren anne ve 2 kızı bir süre sonra akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkarılan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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