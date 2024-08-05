Samsun'da Define Arama Malzemesi ve Mermi Ele Geçirildi

Samsun'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada define arama malzemesi ve mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kışla Mahallesi Tuncay Karataş Bulvarı'nda durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada, üzerinde, 300 adet tabanca mermisi, 1 adet şarjör, 1 adet balta, 2 adet çekiç, 2 adet murç, define aramakta kullanılan 2 adet dedektör ve aparatları ele geçirdi. Olayla ilgili araç sürücüsü R.K.(39) yakalanarak gözaltına alındı. - SAMSUN