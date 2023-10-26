Samsun'da polis ekipleri uyuşturucu ticareti şüphesiyle C.A'yı gözaltına aldı. C.A'nın ifadesinde uyuşturucu maddeyi mezarlığa sakladığını beyan etmesi üzerine jandarma, narkotik köpeğiyle mezarlıkta arama yaptı. Arama sonucunda 201 gram metamfetamin bulundu.

Bu kadarı da pes dedirtti! Gözaltına alınan torbacı, uyuşturucuları dedesinin mezarına saklamış

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen C.A. gözaltına alındı. Şahsın dedesinin mezarına sakladığı uyuşturucuyu jandarma ekipleri buldu.

KÖPEKLE ARAMA YAPILDI

Cumhuriyet Başsavcılığının açtığı soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesiyle C.A'yı gözaltına aldı. Zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Canik ilçesi Dereler Mahallesi'ndeki mezarlığa sakladığını beyan etmesi üzerine jandarma, narkotik köpeğiyle mezarlıkta arama yaptı. Arama sonucunda C.A'nın dedesine ait mezarda sakladığı 201 gram metamfetamin ele geçirildi.